Динамо сыграет с Челси на Стэмфорд Бридж 7 марта

По итогам сегодняшней жеребьевки Динамо сыграет против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.
Первый матч пройдет в Лондоне на Стэмфорд Бридж в четверг, 7 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Ответный поединок состоится в Киеве, 14 марта. Начало матча в 19:55 по Киеву.
Наставник Динамо Александр Хацкевич пока не изучал лондонское Челси, с которым предстоит сыграть в 1\8 Лиги Европы.
Игорь Суркис абсолютно спокойно отнесся с к результатам жеребьевки 1\8 Лиги Европы, где киевлянам предстоит сыграть с Челси.
На этих выходных возобновляется Чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, киевский клуб приглашает болельщиков на матч против Зари в понедельник.