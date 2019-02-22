Динамо сыграет с Челси на Стэмфорд Бридж 7 марта

Новости спорта: Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1\8 Лиги Европы.

По итогам сегодняшней жеребьевки Динамо сыграет против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч пройдет в Лондоне на Стэмфорд Бридж в четверг, 7 марта. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок состоится в Киеве, 14 марта. Начало матча в 19:55 по Киеву.

Наставник Динамо Александр Хацкевич пока не изучал лондонское Челси, с которым предстоит сыграть в 1\8 Лиги Европы.

Игорь Суркис абсолютно спокойно отнесся с к результатам жеребьевки 1\8 Лиги Европы, где киевлянам предстоит сыграть с Челси.