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Петряк: С ребятами общался - очень довольны Ребровым

Петряк: С ребятами общался - очень довольны Ребровым
20:30 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Иван Петряк рассказал о рабочем процессе в Ференцвароше под руководством Сергея Реброва.

Полузащитник «Ференцвароша» Иван Петряк в эфире Вацко Live рассказал о методах Сергея Реброва и отношение к нему со стороны команды.

«С приходом Сергея Станиславовича стало легче. Я с ним никогда не работал прежде, но, конечно, знал по украинскому чемпионату. Здесь уже стали общаться ближе.

Он мне постоянно на поле подсказывает. Где надо, и напихает, где надо, похвалит. Командный футбол у нас стал сильнее, потому что очень много работаем над тактикой. С ребятами общался - очень довольны Ребровым».

Полузащитник сборной Украины по футболу Иван Петряк стал самым полезным игроком минувшего тура чемпионата Венгрии.

Ранее Реброва рассказал о своем отношении к критике.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 6-очковым отрывом.

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Все по теме:

Сергей Ребров, Ференцварош, Иван Петряк, Чемпионат Венгрии.
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