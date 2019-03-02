Робертсон отдал бы ван Дейку награду Лучшего игрока сезона

Новости спорта: Защитник Эндрю Робертсон отметил напарника по обороне Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

Фулбек "Ливерпуля" Эндрю Робертсон считает, что его партнер по обороне Вирджил ван Дейк заслуживает награду Лучшего игрока сезона, вручаемой Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

Награда вручается с 1974-го года, одна за эти годы лишь 5 раз она уходила в руки защитнику – в последний раз ее выигрывал центрбек "Челси" Джон Терри в 2005-м.

"Если бы сезон завершился сегодня, лично бы я отдал награду ему. Впереди еще 10 матчей, и кто-нибудь из другой команды может обратить на себя внимание, но мне кажется, что с Вирджилом в составе наша команда способна показывать игру другого уровня.

Он определенно упрощает мою жизнь. Тебе гораздо проще, когда он рядом. Когда кто-нибудь идет в атаку на тебя, ты всегда знаешь, что ван Дейк подстрахует в центре — он редко оказывается вне позиции, если это вообще бывает.

На мой взгляд, он лучший центральный защитник в мире прямо сейчас. Именно так он играет и такую уверенность демонстрирует. При этом он все еще достаточно молод и может стать лучше", — цитирует Робертсона Sky Sports.

В последнем туре АПЛ Вирджил ван Дейк отметился дублем в ворота "Уотфорда" (5:0). Примечательно, что в этой игре все 5 голевых передач были на счету фулбеков – два у Робертсона и три у Александер-Арнольда.