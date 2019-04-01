Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя

Бавария сыграет против сборной Китая

Бавария сыграет против сборной Китая
23:55 Пн, 1 Апрель 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Мюнхенская "Бавария" проведет игру против сборной Китая.

Матч состоится 29 мая, спустя 11 дней после окончания чемпионата Германии. Также известно место проведение - Олимпийский стадион в Пекине. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Наш клуб уже многие годы активно работает в Китае, поддерживая в этой стране развитие футбола через многочисленные инициативы. Мы приветствуем усилия нашего партнера компании "Альянц" и рады продолжать поддерживать наш общий немецко-китайский обмен", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Футбол. Где смотреть матчи 23 тура чемпионата Украины

Также "Бавария" объявила о своем участии в международном кубке чемпионов, который будет происходить летом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков
02 Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
03 Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
04 Украинец Билоног перешел в минское Динамо
05 Хоккей: анонс первых матчей финальной серии плей-офф УХЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь