Бавария сыграет против сборной Китая

Новости спорта: Мюнхенская "Бавария" проведет игру против сборной Китая.

Матч состоится 29 мая, спустя 11 дней после окончания чемпионата Германии. Также известно место проведение - Олимпийский стадион в Пекине. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Наш клуб уже многие годы активно работает в Китае, поддерживая в этой стране развитие футбола через многочисленные инициативы. Мы приветствуем усилия нашего партнера компании "Альянц" и рады продолжать поддерживать наш общий немецко-китайский обмен", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Также "Бавария" объявила о своем участии в международном кубке чемпионов, который будет происходить летом.