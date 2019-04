Лионель Месси купил отель для взрослых

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси оформил покупку четырехзвездочной гостиницы на Майорке.

Отель называется Sea Sun Fona и предназначен только для взрослых, однако не с ним все так просто.

Как сообщает бывший владелец Висенте Миральес, 31-летний футболист приобрел гостиницу в феврале 2019 года и собирается сделать капитальный ремонт.

UK Sun сообщает, что гостиница Месси откроется 2 мая после ремонтных работ. Также утверждается, что в отеле 98 номеров, которые расположились на 4 этажах.

