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Коноплянка больше не нужен Бешикташу

Коноплянка больше не нужен Бешикташу
02:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Президент Бешикташа считает, что Коноплянка упустил возможность перейти к ним в клуб.

Евгений Коноплянка согласился покинуть Шальке и находится в поиске нового клуба.

Как сообщает турецкий портал Fotospor, представители Коноплянки вышли на Бешикташ, который дважды хотел подписать украинца в свои ряды, но теперь стамбульский клуб отказался.

По информации источника, президент "черных орлов" Фикрет Орман блокирует трансфер Коноплянки, считая, что Коноплянка потерял свой шанс, когда ранее отказался переходить в Бешикташ.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коноплянка сыграл 12 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт украинского полузащитника с Шальке истекает в июне 2020 года.

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ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Евгений Коноплянка.
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