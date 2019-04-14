Коноплянка больше не нужен Бешикташу

Новости спорта: Президент Бешикташа считает, что Коноплянка упустил возможность перейти к ним в клуб.

Евгений Коноплянка согласился покинуть Шальке и находится в поиске нового клуба.

Как сообщает турецкий портал Fotospor, представители Коноплянки вышли на Бешикташ, который дважды хотел подписать украинца в свои ряды, но теперь стамбульский клуб отказался.

По информации источника, президент "черных орлов" Фикрет Орман блокирует трансфер Коноплянки, считая, что Коноплянка потерял свой шанс, когда ранее отказался переходить в Бешикташ.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коноплянка сыграл 12 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт украинского полузащитника с Шальке истекает в июне 2020 года.