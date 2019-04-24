Динамо 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 25-го тура УПЛ Динамо - Шахтер.

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится центральная игра 25-го тура чемпионата Украины Динамо - Шахтер. Игру рассудит Виталий Романов, начало встречи в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "2+2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Динамо 0:0 Шахтер

Первый тайм окончен. Перерыв.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

42' - Бурда пробил головой после подачи с углового - мимо.

40' - Де Пена прострелил с левого фланга - защита Шахтера справилась.

39' - Де Пена опасно навесил с левого фланга - защита Горняков справилась.

36' - Миколенко неудачно навесил с левого фланга.

35' - Кривцов выбил мяч на угловой после подачи Де Пены.

33' - Вербич нарушил правила в атаке.

30' - Бойко поймал мяч после прямого удара со штрафного в исполнении Тайсона.

29' - Соломон заработал перспективный штрафной.

25' - Де Пена выходил на ударную позицию, однако замешкался и потерял мяч.

24' - Миколенко потерял мяч, а затем сфолил на Неме.

21' - Горняки с мячом, но пока к воротам Бойко пройти им не удается.

16' - Пятов получил небольшое повреждение - кипер продолжит игру.

11' - Вербич оказался в офсайде.

9' - Кендзера уверенно играет в защите, скинув мяч головой на Бойко.

8' - Де Пена пробил с метров 20-и - удар заблокирован.

6' - Опасно! Нем пробивал из убойной позиции - мимо ворот.

3' - Бойко уверенно играет на выходе после навеса.

2' - Горняки катают мяч на чужой половине поля. Де Пена сбил Болбата вблизи своей штрафной.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Де Пена, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Цитаишвили, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Русин.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Нем, Тайсон, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Матвиенко, Дентиньо, Тете, Антонио, Коваленко.

После 24-х туров Динамо занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 7 очков. Сегодняшнее противостояние смело можно назвать ключевым для киевлян в борьбе за титул. Отметим, недавно команды сыграли в четвертьфинале Кубка Украины. Тогда в серии послематчевых пенальти более удачливыми были Горняки.