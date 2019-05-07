Зинченко вошел в тройку лучших футболистов матча Ман Сити - Лестер

Новости спорта: Украинский вклад в победу команды Гвардиолы - Зинченко сделал больше всех касаний мяча и отборов.

Авторитетный ресуес WhoScored высоко оценил игру украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко, его оценка за матч против "Лестера" - 7,3.

Более высокие оценки получили лишь два игрока "Манчестер Сити" - Венсан Компани (7,9) и Эмерик Ляпорт (7,4).

Напомним, что "горожане" обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу Венсана Компани. Зинченко отыграл полный поединок, подтвердив традицию - если Александр выходит на поле в этом сезоне, его команда обязательно побеждает.

Напомним, Манчестер Сити минимально обыграл Лестер и вернулся на первое место в АПЛ. Смотрите обзор матча.