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Очаровательные украинки исполнили гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде (Видео)

Очаровательные украинки исполнили гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Женский струнный квартет Asturia Girls выступил перед началом матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

В субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся главный матч европейского футбольного года - финал Лиги чемпионов, в котором встретились два английских клуба: "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

За несколько мгновений до стартового свистка на поле появился женский струнный квартет Asturia Girls, состоящий из очаровательных украинок, именно они исполнили легендарный гимн турнира.

Девушки несколько дней находились в Мадриде и за это время успели не только насладиться местными достопримечательностями, а и поразить своим талантом представителей UEFA настолько, что кроме гимна Лиги чемпионов, украинки также исполнили еще и бонусную композицию.

Хедлайнерами церемонии открытия финала Лиги чемпиона была группа Imagine Dragons.

Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

Напомним в финале Лиги чемпионов победил Ливерпуль, который завоевал трофей в 6-й раз.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Тоттенхэм Ливерпуль, Маурисио Почеттино, Asturia Girls.
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