Сегодня состоятся ответные матчи плей-офф УПЛ

Новости спорта: В субботу, 8 июня, состоятся ответные переходные поединки плей-офф за право играть в футбольной Премьер-лиге Украины (УПЛ) сезона 2019/20.

"Колос", который занял второе место в Первой лиге, в 17.00 сойдется с 11-й командой Премьер-лиги одесским "Черноморцем", а третья команда Первой лиги "Волынь" в 19.00 на стадионе "Авангард" в Луцке встретится с 10-й командой УПЛ львовскими "Карпатами".

Первые матчи в Одессе и Львове завершились вничью - 0:0.

Победители по сумме двухматчевых противостояний будут играть в следующем сезоне в Премьер-лиге Украины.

Напомним, "Арсенал-Киев", который в итоге финишировал последним в турнирной таблице Премьер-лиги, в следующем сезоне уступит место победителю Первой лиги "Днепру-1".