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Отбор на Евро-2020: результаты матчей 8.06.2019

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 8.06.2019
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Тринадцатью поединками 8 июня завершился 3-й тур отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Чемпионы мира французы в Конье сенсационно проиграли туркам (0:2), а вице-чемпионы мира хорваты в городе Осиек нанесли поражение сборной Уэльса (2:1), сообщает Укринформ.

Результаты субботних матчей:

(группа С) Эстония - Северная Ирландия - 1:2, Беларусь - Германия - 0:2; (группа Е) Хорватия - Уэльс - 2:1, Азербайджан - Венгрия - 1:3; (группа Н) Исландия - Албания - 1:0, Молдова - Андорра - 1:0, Турция - Франция - 2:0; (группа I) Россия - Сан-Марино - 9:0, Шотландия - Кипр - 2:1, Бельгия - Казахстан - 3:0; (группа J) Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0, Армения - Лихтенштейн - 3:0, Греция - Италия - 0:3.

Напомним, сборная Украины в своем третьем поединке в группе В днем ранее на "Арене Львов" деклассировала команду Сербии (5:0).

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В понедельник, 10 июня, соперником "сине-желтых" во Львове будет команда Люксембурга.

Турнирное положение: Украина - 7 очков (после 3-х игр), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (2), Сербия - 1 (2).

По итогам группового этапа квалификации, который завершится 19 ноября, определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 - по две лучших команды во всех десяти группах. Последние четыре путевки получат победители стыковых противостояний плей-офф Лиги наций УЕФА.

Тринадцатью поединками 8 июня завершился третий тур отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Чемпионы мира французы в Конье сенсационно проиграли туркам (0:2), а вице-чемпионы мира хорваты в городе Осиек нанесли поражение сборной Уэльса (2:1), сообщает Укринформ.

Результаты субботних матчей:
(группа С) Эстония - Северная Ирландия - 1:2, Беларусь - Германия - 0:2; (группа Е) Хорватия - Уэльс - 2:1, Азербайджан - Венгрия - 1:3; (группа Н) Исландия - Албания - 1:0, Молдова - Андорра - 1:0, Турция - Франция - 2:0; (группа I) Россия - Сан-Марино - 9:0, Шотландия - Кипр - 2:1, Бельгия - Казахстан - 3:0; (группа J) Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0, Армения - Лихтенштейн - 3:0, Греция - Италия - 0:3.

Напомним, сборная Украины в своем третьем поединке в группе В днем ранее на "Арене Львов" деклассировала команду Сербии (5:0).

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В понедельник, 10 июня, соперником "сине-желтых" во Львове будет команда Люксембурга.

Турнирное положение: Украина - 7 очков (после 3-х игр), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (2), Сербия - 1 (2).

По итогам группового этапа квалификации, который завершится 19 ноября, определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 - по две лучших команды во всех десяти группах. Последние четыре путевки получат победители стыковых противостояний плей-офф Лиги наций УЕФА.

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Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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