Ефим Конопля: Мы команда и верили в свои силы

Новости спорта: Игроки сборной Украины (U-20) пока еще не могут осознать значимость победы на Чемпионате мира.

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля прокомментировал победу команды на чемпионате мира в Польше.

«Не знаю, все еще не могу осознать. Не знаю, каких слов это заслуживает. Хочу сказать спасибо всем пацанам. Наверное, все получилось, потому что мы команда и верили в свои силы. И спасибо всем близким, которые помогали».

«Реакция на пресс-конференции тренера? Решили с ребятами так сделать, чтобы все засняли и увидели Украину. Я считаю, что это очень большое для нас достижение», - сказал Конопля.

Ранее сообщалось, другой защитник сборной Украины U-20 Денис Попов также прокомментировал победу своей команды над Южной Кореей в финале Чемпионата мира.

20-летний центрбек был одним из лидеров "желто-синих" на турнире, однако пропустил решающий матч мундиаля из-за дисквалификации.