Гиггз включен в Зал славы валлийского спорта

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз получил историческую индивидуальную награду. Он был включен в Зал славы валлийского спорта. Об этом сообщает официальный Twitter организации.

Ранее в зал славы вошли: Джон Тошак (экс-тренер мадридского Реала), Марк Хьюз (известный транер и игрок МЮ) и бывший полузащитник Лидса и Ньюкасла Гари Спид.

The annual change in our header photo on Twitter features three of the five new inductees to the @WelshSportsHoF Roll of Honour. Ryan Giggs @RyanGiggs_cc finally made the cut, as did golden girls @michaelabreeze @JazzCarlin pic.twitter.com/RLvyFSvPn9

— Welsh Sports HoF (@WelshSportsHoF) 27 июня 2019 г.