Главный конкурент Зинченко покинул Ман Сити

Новости спорта: Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф присоединился к Эвертону.

Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф присоединился к Эвертону, сообщает официальный сайт Ирисок. Соглашение с британцем рассчитано до июня 2022 года.

Делф уже находится в расположении Эвертона в Швейцарии, где команда готовится к новому сезону. Ранее The Telegraph сообщал, что Ириски заплатят манкунианцам за полузащитника почти 9 миллионов евро.

Делф перешел в Манчестер Сити в 2015 году из Астон Виллы за 10 миллионов фунтов. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 20 матчах Ман Сити во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

Отметим, что играл британец в основном на позиции левого защитника, но проиграл конкуренцию украинцу Александру Зинченко.

Манчестер Сити в прошлом розыгрыше АПЛ завоевал золотые медали, а Эвертон финишировал на 8-м месте.

Напомним, что в конце июня Эвертон за 22 миллиона фунтов выкупил у Барселоны полузащитника Андре Гомеша.