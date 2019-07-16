Скачать
Вторник, 16.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

Главный конкурент Зинченко покинул Ман Сити

Главный конкурент Зинченко покинул Ман Сити
07:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф присоединился к Эвертону.

Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф присоединился к Эвертону, сообщает официальный сайт Ирисок. Соглашение с британцем рассчитано до июня 2022 года.

Делф уже находится в расположении Эвертона в Швейцарии, где команда готовится к новому сезону. Ранее The Telegraph сообщал, что Ириски заплатят манкунианцам за полузащитника почти 9 миллионов евро.

Делф перешел в Манчестер Сити в 2015 году из Астон Виллы за 10 миллионов фунтов. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 20 матчах Ман Сити во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

Отметим, что играл британец в основном на позиции левого защитника, но проиграл конкуренцию украинцу Александру Зинченко.

Манчестер Сити в прошлом розыгрыше АПЛ завоевал золотые медали, а Эвертон финишировал на 8-м месте.

Напомним, что в конце июня Эвертон за 22 миллиона фунтов выкупил у Барселоны полузащитника Андре Гомеша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Фабиан Делф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинка Козлова отказалась от выхода на корт против россиянки Грачевой
02 Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в России
03 Футболист Динамо Цыганков стал магистром
04 Милевский: Мы еще в Минск приедем
05 "Ты всегда указывал мне путь": Зидан попрощался с умершим братом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь