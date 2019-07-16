Шахтер проведет два товарищеских матча с командами УПЛ

Новости спорта: Команда уже вернулась в Украину.

После возвращения в Украину донецкий Шахтер запланировал провести два товарищеских поединка с командами УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команда Луиша Каштру встретится с донецким Олимпиком и новичком УПЛ ковалевским Колосом. Первый поединок состоится 19-го июня, а второй 20-го.

«Шахтер» проведет товарищеские матчи с «Колосом» и «Олимпиком»!



Не пропустите! 19 июля в 18:00 «оранжево-черные» сыграют с «Колосом», а 20 июля в 18:00 встретятся с «Олимпиком».



Оба спарринга будут показаны в прямом эфире только на https://t.co/D0dNYvcrDV. Сохраните ссылку! pic.twitter.com/6WC4B0RBzZ — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) ۲۵ تیر ۱۳۹۸

Вероятно, во время спарингов определится судьба форварда Шахтера Густаво Бланко Лещука, который хочет перейти в Малагу.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер хочет продать Нема в Флуминенсе.