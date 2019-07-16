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Шахтер проведет два товарищеских матча с командами УПЛ

Шахтер проведет два товарищеских матча с командами УПЛ
10:04 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Команда уже вернулась в Украину.

После возвращения в Украину донецкий Шахтер запланировал провести два товарищеских поединка с командами УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команда Луиша Каштру встретится с донецким Олимпиком и новичком УПЛ ковалевским Колосом. Первый поединок состоится 19-го июня, а второй 20-го.

Вероятно, во время спарингов определится судьба форварда Шахтера Густаво Бланко Лещука, который хочет перейти в Малагу.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер хочет продать Нема в Флуминенсе.

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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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