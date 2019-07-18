Злагода-Днипро-1 снялась с чемпионата Украины по футболу среди женщин

17 июля руководство спортивного клуба "Днипро-1" сообщило Украинской ассоциации футбола о снятии женской команды "Злагода-Днипро-1" с соревнований чемпионата страны среди команд Высшей лиги сезона-2019/2020. Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола.
Таким образом, в 1-м туре 29-го национального женского футбольного первенства, которое стартует 20 июля, будут сыграны три поединка:
ВО ДЮСШ (Винница) - "Восход" (Херсонская область);
"Ладомир" (Владимир-Волынский) - "Родина" (Костополь, Ривненская область);
"Мариупольчанка" (Мариуполь) - "Ятрань" (Берестовец, Черкасская область).