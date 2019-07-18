Атлетико подписал защитника Эрмосо

Официальный сайт "матрасников" сообщает о том, что Эрмосо подписал контракт, рассчитанный на ближайшие пять сезонов.
Сумма сделки пока не разглашается, но приблизительно она составила 25 миллионов евро. Заработная плата 24-летнего футболиста в мадридском клубе составит три миллиона евро за сезон.
Эрмосо является воспитанником мадридского Реала, а ряды Эспаньола он пополнил в 2017 году. За два сезона в стане "попугаев" защитник наиграл 59 матчей.
| #BienvenidoHermoso
@mariohermoso5 habló ante los medios de comunicación en el auditorio del Wanda @Metropolitano: "Es un reto bonito e importante".
https://t.co/7zo7gUZ2Sd#AúpaAtleti pic.twitter.com/NTLevO46TV
— Atlético de Madrid (@Atleti) July 18, 2019
В новой команде Эрмосо попытается заменить Диего Година.