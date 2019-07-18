Скачать
Четверг, 18.07.2019
Клубы УПЛ не смогли договориться о едином ТВ-пуле
Клубы УПЛ не смогли договориться о едином ТВ-пуле
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

Атлетико подписал защитника Эрмосо

Атлетико подписал защитника Эрмосо
18:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Центральный защитник Эспаньола Марио Эрмосо продолжит свою карьеру в Мадриде.

Официальный сайт "матрасников" сообщает о том, что Эрмосо подписал контракт, рассчитанный на ближайшие пять сезонов.

Сумма сделки пока не разглашается, но приблизительно она составила 25 миллионов евро. Заработная плата 24-летнего футболиста в мадридском клубе составит три миллиона евро за сезон.

Эрмосо является воспитанником мадридского Реала, а ряды Эспаньола он пополнил в 2017 году. За два сезона в стане "попугаев" защитник наиграл 59 матчей.

 Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

В новой команде Эрмосо попытается заменить Диего Година.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Марио Эрмосо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко
02 Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности
03 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
04 Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко
05 Абель Санчес о дебютном сопернике Гассиева в хевивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь