Атлетико подписал защитника Эрмосо

Новости спорта: Центральный защитник Эспаньола Марио Эрмосо продолжит свою карьеру в Мадриде.

Официальный сайт "матрасников" сообщает о том, что Эрмосо подписал контракт, рассчитанный на ближайшие пять сезонов.

Сумма сделки пока не разглашается, но приблизительно она составила 25 миллионов евро. Заработная плата 24-летнего футболиста в мадридском клубе составит три миллиона евро за сезон.

Эрмосо является воспитанником мадридского Реала, а ряды Эспаньола он пополнил в 2017 году. За два сезона в стане "попугаев" защитник наиграл 59 матчей.

В новой команде Эрмосо попытается заменить Диего Година.