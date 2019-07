Больной раком 8-летний мальчик вышел в основе Сиэтла на матч с Боруссией Д

Клуб MLS "Сиэтл Саундерс" провёл акцию в начале товарищеского матча с дортмундской "Боруссией".

В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойал, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и даже успел принять участие в розыгрыше мяча – после того как его партнёры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнёру. После этого мальчик был заменён и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.

What a debut. What a moment.

Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!

SEA 0 | BVB 0#SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) July 18, 2019