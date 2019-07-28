Ливерпуль подписал самого молодого дебютанта АПЛ

Новости спорта: Харви Эллиот связал свое футбольное будущее с мерсисайдцами.

В мае этого года в рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу в составе Фулхэма на поле появился Харви Эллиот. Англичанин в тот момент стал самым молодым игроком, который выходил на поле в АПЛ, обратив на себя внимание всех ТОП-клубов (Харви 2003 года рождения, прим. ред.).

В будущем Харви Эллиот отказался продлевать с "дачниками" соглашение, чтобы перебраться в более статусный клуб.

Сегодня, 28-го июля, Харви Эллиотт подписал контракт с Ливерпулем — сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне англичанин сыграл 18 матчей за молодежную команду Фулхэма, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами.