Защитник Брюгге Соболь может пропустить ответный матч с Динамо

Новости спорта:Фулбек Брюгге испытывает проблемы со здоровьем.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь рискует не сыграть в ответном поединке с Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Украинский фулбек испытывает проблемы со здоровьем и может не восстановиться ко встрече с киевлянами. Точные сроки восстановления 24-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В новом сезоне Соболь, выступающий в Брюгге на правах аренды из Шахтера, провел 3 поединка. Защитник полностью отыграл первую встречу с Динамо.

Матч Динамо — Брюгге состоится в Киеве во вторник, 13 августа, и начнется в 20:30.