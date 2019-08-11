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Лэмпард: Для меня бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех

Лэмпард: Для меня бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех
15:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Новый главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий сезон АПЛ.

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я не верю в возвращение в прошлое, потому что всё меняется. Для меня бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех. Я не возлагаю надежд на то, что уже произошло.

Когда игроки идут по коридору, они должны смотреть на их фотографии с трофеями и вдохновляться, но я не думаю, что на этом нужно акцентировать внимание. Мы другая команда, и я теперь её главный тренер», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

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Сегодня, 11 августа, «Челси» проведёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

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ФК Челси, Футбол, Фрэнк Лэмпард, Новости футбола.
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