Степаненко высказался о перспективах Срны в качестве тренера

Новости спорта:Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился своим мнением о тренерских перспективах Дарио Срны.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о перспективах Дарио Срны в качестве тренера.

– Говорят, чтобы стать тренером, нужно убить в себе футболиста. Как с этим обстоит дело у Дарио? Как у вас строится коммуникация с ним?

– Скажу так: возможно, Дарио слышал это выражение. Обычно, когда опытные футболисты заканчивают карьеру и сразу переходят к тренерской деятельности, во время тренировок постоянно участвуют в каких-то упражнениях с командой, так как чувствуют в себе силы продолжать играть.

Дарио завершил карьеру и сразу ведет себя как тренер: следит за сессией, разговаривает с Луишем Каштру, подсказывает игрокам. Думаю, новая роль ему нравится.

Если он будет продолжать так же, возможно, в будущем станет главным тренером. Но об этом лучше спросить у него, потому что лишь он сам может рассказать, о чем думает, – сказал Степаненко.