Льоренте вернулся в Серию А: футболист подписал контракт с Наполи

Новости спорта:Испанский нападающий вернулся в чемпионат Италии.

Экс-нападающий Тоттенхэма Фернандо Льоренте на правах свободного агента присоединился к Наполи, сообщил официальный сайт неаполитанцев. Срок действия контракта не разглашается.

Льоренте ранее уже выступал в Италии, защищая цвета Ювентуса. Также в карьере Фернандо были Атлетик Бильбао, Севилья, Суонси и Тоттенхэм.

В составе сборной Испании Льоренте провел 24 матча. Он выиграл чемпионат мира в 2010 году и чемпионат Европы в 2012.

В первом туре чемпионата Италии Наполи обыграл Фиорентину 4:3, а во втором с таким же счетом уступил Ювентусу. Следующий матч команда проведет 15 сентября против Сампдории.