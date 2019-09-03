Новичок Шахтера обошелся клубу в 4 млн евро

Новости спорта:Шахтер объявил о покупке Витао, за которым охотилась Барселона.

Стала известна сумма, которую выплатил «Шахтер» за защитника «Палмейраса» Витао.

Как сообщает Globo Esporte, трансфер 19-летнего бразильца обошелся донецкому клубу в 4 миллиона евро. Издание отмечает, что стороны долго обсуждали переход футболиста. Отмечается, что у «Палмейраса» было только 60% прав на футболиста, кому принадлежат другие 40% неизвестно.

Витао подписал пятилетний контракт с «Шахтером». Футболист является капитаном сборной Бразилии U-20. Выступал за молодежный состав «Палмейраса».

Отметим, что «Шахтер» интересовался Витао еще зимой. Также за игроком следила «Барселона».