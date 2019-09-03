Скачать
Вторник, 03.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
Месси vs Роналду или Ван Дейк: все номинанты ФИФА
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Новичок Шахтера обошелся клубу в 4 млн евро

Новичок Шахтера обошелся клубу в 4 млн евро
07:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Шахтер объявил о покупке Витао, за которым охотилась Барселона.

Стала известна сумма, которую выплатил «Шахтер» за защитника «Палмейраса» Витао.

Как сообщает Globo Esporte, трансфер 19-летнего бразильца обошелся донецкому клубу в 4 миллиона евро. Издание отмечает, что стороны долго обсуждали переход футболиста. Отмечается, что у «Палмейраса» было только 60% прав на футболиста, кому принадлежат другие 40% неизвестно.

Витао подписал пятилетний контракт с «Шахтером». Футболист является капитаном сборной Бразилии U-20. Выступал за молодежный состав «Палмейраса».

Коноплянка дал свой первый комментарий после перехода в донецкий клуб

Отметим, что «Шахтер» интересовался Витао еще зимой. Также за игроком следила «Барселона».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Трансфер, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Витао.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
02 Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
03 Надаль рассказал, как он готовится к своей свадьбе
04 Спордир Шальке - о переходе Коноплянки в Шахтер
05 Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь