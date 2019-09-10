Украина 0:2 Нигерия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка Украина - Нигерия.

Сегодня, 10 сентября, национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Нигерии. Матч пройдет на стадионе "Днепр-Арена".

Судить данный поединок доверили итальянской бригаде арбитров во главе с Паоло Валери.

Украина 0:1 Нигерия

Гол: Арибо (4)

33' Пенальти в ворота сборной Украины ставит итальянский рефери. Александр Караваев сбивает Калу.

31' Алекс Ивоби врывается в штрафную сборной Украины, пробивает, но сработали удачно украинские защитники и нейтрализовали угрозу.

29' Александр Зинченко отдает великолепную передачу на Мораеса, но Жуниор отдал слишком сильно на ход Андрею Ярмоленко.

27' Александр Караваев не успел к мячу на правом фланге после передачи на ход от Андрея Ярмоленко. Могло быть опасно.

26' Цыганков прорывается по левому флангу, опасно простреливает, но... никто не замыкает передачу вингера Динамо Киев.

23' Подача сборной Нигерии с углового и снова опасный удар по воротам и Лунин тащит мяч из под перекладины!!! Если бы не Лунин, счет уже мог бы быть разгромным!

22' Супер момент у Нигерии!!! Андрей Лунин спасает сборную Украины от второго пропущенного гола! Головой пробивал форвард Нигерии, но украинский голкипер отбил на угловой сложнейший удар!

19' Пытается выровнять игру команда Андрея Шевченко, но соперник все время держит в напряжении оборону сборной Украины.

18' Алекс Ивоби пробивает со средней дистанции, но Лунин на месте и забирает мяч спокойно в руки!

16' Успел Николай Матвиенко перехватить обратную передачу Ивоби на Чуквуэзе к лицевой в штрафной Украины. А могло быть очень опасно.

13' Все хорошо с Мораесом, продолжает игру украинский бразилец.

12' Травму получил Мораес в борьбе с вратарем и Яремчук начал активно разминаться. Возможно будет первая замена.

12' И еще один супер шанс у Украины!!! Жуниор Мораес выскочил один на один с вратарем, но не смог переиграть вратаря сборной Нигерии...

11' Наконец-то опасный момент создает украинская сборная! Прострел Караваева вдоль штрафной никто не смог замкнуть! Защита Ниегрии играет на отбой!

10' И снова опасно у ворот Лунина! Очень активно играет Нигерия в атаке и в очередной раз беспокоит вратаря сборной Украины, но Андрей забирает мяч в руки после удара форварда нигерийцев.

6' Опасно у ворот Украины! Активно поединок начали гости и были очень близки ко второму голу, но Андрей Лунин дважды спас сборную Украины.

4' ГОООЛ! Быстро открывают счет гости в этом поединке. В первой же атаке пропускает украинская сборная. Аделейе Арибо забивает с передачи Алекса Ивоби!

2' Создает сборная Украины первый момент у ворот Нигерии, но подача с фланга была не точной, вратарь африканской команды выбивает от ворот.

Дает стартовый свисток Паоло Валери. Матч начался!

Прозвучали национальные гимны команд-участников поединка.

Команды выходят на поле, матч стартует через несколько минут.

Стартовые составы команд:

Украина: Лунин – Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев – Малиновский, Зинченко, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Мораес.

Запасные: Панькив, Болбат, Кривцов, Шепелев, Коноплянка, Марлос, Пятов, Пластун, Буяльский, Мыколенко, Яремчук, Безус.

Нигерия: Езенва, Айна, Коллинс, Эсито, Еконг, Балогун, Етобо, Майя, Арибо, Деннис, Аджай.

Запасные: Чуквезе, Ихеаначо, Симон, Мадука Окой, Калу, Ивоби, Онуачу, Авазием, Осимхен, Идову, Узохо.

Национальная сборная вернулась в Днепр спустя почти 10 лет. Последним поединком национальной команды на Днепр-Арене была встреча с Англией в октябре 2009-го года, когда украинцы добыли минимальную победу благодаря голу Сергея Назаренко. В составе сборной Украины, из тех кто сейчас остался в команде в любой роли, в том матче принимали участие Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко и Александр Шовковский.

Стоит отметить, что в поединке против сборной Нигерии Украина впервые в истории сыграет в белой форме.

Слова наставника сборной Украины Андрея Шевченко перед матчем:

Очень приятно приехать в Днепр, - сказал Андрей Шевченко в начале общения с работниками СМИ.

Последний раз сборная выступала здесь десять лет назад и провела удачный матч, обыграв англичан. Я очень рад быть здесь и приглашаю всех болельщиков завтра прийти на стадион и поддержать команду.

Как я уже сказал, новые лица появятся на поле. Кто выйдет в старте, кто-то - на замену. Сегодняшняя тренировка даст нам информацию о состоянии футболистов, а завтра определимся с составом. Дадим шанс тем, кто играл меньше.

Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.