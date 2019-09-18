Защитник Динамо: Не нужно думать о том, что у нас в чемпионате

Новости спорта:Защитник киевлян Томаш Кендзера не хочет думать о ситуации в чемпионате накануне первого матча в Лиге Европы этого сезона.

Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы против шведского «Мальме», который пройдет 19 сентября:

«Завтра начинается совершенно другой турнир. Не нужно думать о том, что у нас в чемпионате. В завтрашнем поединке нам нужно выходить на поле и доказывать своей игрой нашим болельщикам, что мы можем победить.

Конечно, тяжело, когда не выигрываешь столько матчей. Все настроены, чтобы завтра победить и добыть очень важные три очка на старте турнира.

«Мальме» силен в физическом плане, атлетичная команда. Соперник хорошо играет при стандартных положениях. Это непростой оппонент, но мы настроены завтра победить».

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.