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Все голы и лучшие моменты - в обзоре зрелищного поединка Лацио - Парма (Видео)

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Все голы и лучшие моменты - в обзоре зрелищного поединка Лацио - Парма (Видео)
14:56 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Римский Лацио в поединке четвертого тура чемпионата Италии по футболу уверенно обыграл на своем поле Парму.

В рамках четвертого тура Серии А римский Лацио встретился с Пармой. Поединок двух претендентов на еврокубки по итогам сезона завершился уверенной победой римлян. Матч проходил на стадионе "Олимпико".

Лацио – Парма 2:0

Голы: Иммобиле, 8, Марушич, 67

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 85), Лейва (Пароло, 74), Корреа, Иммобиле (Кайседо, 63)

Парма: Сепе, Якопони, Дармиан, Пеццелла, Бруну Алвеш, Эрнани, Бругман (Спрокати, 79), Кулусевски, Барилла, Жервиньо (Карамо, 75), Инглезе (Корнелиус, 85)

Предупреждения: Кулусевски, Лейва, Барилла, Якопони.

Соперники подходили к этому противостоянию как равные и даже соседи по турнирной таблице, но после игры оказались на разных полюсах турнирки. И такое бывает в начале сезона. 

Что касается самого поединка, то тут несмотря на прогнозы букмекеров, которые прогнозировали равный матч, на деле получилось совершенно другое. Полное доминирование на поле хозяев, у множеством атак и ударов по воротам при редких и не очень опасных контратках Пармы. 

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Римляне довольно быстро сумели открыть счет в игре, уже на 8 минуте лучший форвард и лидер Лацио Чиро Иммобиле отправил мяч в сетку ворот Сепе, реализовав выход один на один с голкипером гостей матча. 

Второй тайм, как и первый, проходил при абсолютном, тотальном доминировании римского клуба. За матч Лацио нанес 22 удара по воротам Пармы, из них 15 пришлось в створ, в то время как гости лишь единажды сумели попасть в створ ворот Стракоши. 

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Парме крупно повезло крупно не проиграть в это поединке. Всего 2:0 вполне хороший результат, при полностью проваленной игре. К слову, второй гол Лацио забил на 67-й минуте игры Адам Марушич. А на 60 минуте игры Луис Альберто был очень близок, к взятию ворот Пармы прямым ударом с углового, но вратаря гостей спасла штанга.

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Итоги матча для участников противостояния таковы: Лацио поднялся на 5 строчку в турнирной таблице Серии А и претендует на еврокубки, Пармы - с 3 баллами в активе занимает 15 строчку. 

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В следующем туре чемпионата Италии Лацио будет противостоять лидеру текущего сезона миланскому Интеру в гостях, а вот Парму ждет домашний поединок против Сассуоло.

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ФК Лацио, ФК Парма, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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