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Травма Месси: когда лучший футболист мира вернется на поле

Травма Месси: когда лучший футболист мира вернется на поле
21:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Лионель Месси рискует пропустить целый футбольный месяц.

24 сентября Барселона принимала на своем поле Вильярреал. Лионель Месси впервые в сезоне после длительного восстановления от травмы вышел в стартовом составе каталонцев и сыграл всего один тайм. Виной тому послужила очередная травма лучшего футболиста мира 2019 года по версии ФИФА.

По итогам 45-минутки Месси был заменен на Дембеле. После поединка стало известно, что аргентинец почувствовал боль в приводящей мышце бедра и главный тренер Блаугранас решил не рисковать игроком. Испанские издания сообщают, что на восстановление Месси понадобится около месяца. Это означает, что Лионель может пропустить игры Примеры против Хетафе, Севильи и Эйбара и поединки Лиги чемпионов против Интера и Славии.

Отметим, ровно через месяц состоится самый ожидаемый матч в Испании - Эль-Класико.

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Матч Барселона - Вильярреал завершился победой каталонцев со счетом 2:1. Месси отметился голевой передачей на Гризманна. По тогам 6 туров каталонский гранд находится на шестой позиции. Отставание от лидирующего Реала составляет 4 очка.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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