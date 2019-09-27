Экс-лидер Шахтера Фред оценил свои перспективы в АПЛ

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07:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хавбек манчестерской команды заявил, что понимает, где он находится.

Бразильский полузащитник Манчестер Юнайтед высказался касательно своего положения в стане команды и рассказал о своей адаптации в Англии.

"Этот год был невероятно трудным в смысле адаптации. Но сегодня я уже приспособился и чувствую себя значительно лучше. Технически со мной все в порядке.

Я ощущаю позитивную энергию. Поэтому я уверен, что данный сезон будет невероятным для меня и МЮ.

МЮ нацелился на лидера атаки Лиона

Я понимаю, в каком клубе играю. Я и одноклубники готовы выложиться на максимум в нынешнем сезоне, чтобы команда достигла своего максимума", - цитирует футболиста Sport Witness.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фред.
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