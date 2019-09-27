Унион Берлин - Айнтрахт Ф: анонс матча 6-го тура Бундеслиги

Новости спорта:Сегодня матчем Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт стартует программа шестого тура немецкой Бундеслиги.

Сегодня, 27 сентября, поединок Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт откроет программу шестого тура чемпионата Германии по футболу. Матч пройдет на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерай".

Унион Берлин - Айнтрахт Ф

27 сентября, пятница. Начало матча - 21:30

Стадион: "Ан дер Альтен Ферстерай", Берлин. Прямая трансляция - телеканал "Футбол 1". Главный арбитр - Саша Штегеманн.

Нашумевший в минувшем сезоне в Бундеслиге и на евроарене Айнтрахт Ф в текущем сезоне демонстрирует не самые выдающиеся результаты. В пяти стартовых матчах первенства Германии по футболу клуб из Франкфурта набрал всего семь очков, отсюда и совсем не удовлетворяющая желания болельщиков 9-я строчка в турнирной таблице. Виной всему потеря главных лидеров клуба, которые и делали результат в прошлом сезоне - это Анте Ребич, Лука Йович и Себастьен Аллер. Сейчас Айнтрахт строит новую команду, с новыми игроками в атаке и это является главной причиной не стабильных показателей команды.

Что касается Униона, команда в этом сезоне вышла в высший дивизион чемпионата Германии и пока адаптируется к новым реалиям. Берлинцы хорошо провели минувшую кампанию во второй Бундеслиге, но уровень лиг совершенно разный. Этот сезон начался для новичка элитного дивизиона не самым лучшим образом, команда из Берлина проиграла Лейпцигу 4:0. Но затем было пара довольно удачных результатов, и если ничья с Аугсбургом это еще так себе, то вот победа над главным фаворитом в борьбе за чемпионство Боруссией Д это уже успех. Правда продолжить свою триумфальную ходу Униону не получилось. Далее последовали два поражение против Вердера и Байера.

В матче Унион - Айнтрахт фаворитом букмекеры считают гостей. Средние коэффициенты на этот поединок следующие: Победа Униона - 3.05, ничья - 3.65, победа Айнтрахта Ф - 2.35.

Если посмотреть последние результаты обеих команд, то можно выделить тот факт, что как правило в их матчах забивают много немало голов. Команды не стабильны, что и является главной причиной этому. Поэтому, учитывая все факты, можно ожидать, что в матче Униона и Айнтрахта Ф будет забито не менее трех голов.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Унион Берлин - Айнтрахт Ф 1:3

В прямом эфире на ТВ поединок можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Начало трансляции в 21:30 по киевскому времени.