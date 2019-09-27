Галатасарай - Фенербахче: прогноз на битву грандов турецкого футбола

Новости спорта:В рамках шестого тура чемпионата Турции Галатасарай на своем поле примет Фенербахче.

В субботу, 28 сентября, Галатасарай сыграет против Фенербахче. Поединок шестого тура чемпионата Турции пройдет в Стамбуле, на стадионе "Тюрк Телеком".

Матч Галатасарая и Фенербахче станет центральным противостоянием тура номер 6 турецкой Суперлиги. Несмотря на нынешнее положение клубов в турнирной таблице, этот матч всегда привлекает большое внимание со стороны зрителей и экспертов.

Фенербахче более удачливо выступает в текущем сезоне, нежели в сезоне минувшем. "Желтые канарейки" идут на второй позиции в турнирной таблице. имея в активе 10 очков. Но это преимущество минимальное. У Галатасарая, который расположен на седьмой строчке всего на 2 очка меньше.

Победа хозяев поля в этом поединке позволит им выйти на вторую строчку и обойти Фенербахче. Помочь им в этом сможет именитый форвард Радамель Фалькао, который был приобретен этим летом "львами" для борьбы за чемпионство в турецком чемпионате. У Фенербахче таких "козырей" в атаке нету, тем не менее подопечные Янала Эрсуна забивает едва ли не в два раза больше Галатасарая в этом сезоне, при этом пропускают команды одинаково.

Последние четыре поединка этих команд между собой завершались вничью, исходя из чего можно предположить ничью и в отчетном матче. Учитывая и то, что команды практически в каждой игре пропускают, то и в их очном противостоянии вероятнее всего одним голом дело не завершится.

Букмекеры считают фаворитом стамбульского дерби хозяев поля. Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Галатасарая - 2.10, ничья - 3.60 и победа Фенербахче - 3.25.

Судить поединок Галатасарая и Фенепбахче будет именитый турецкий рефери Джюнейт Чакыр.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Галатасарай - Фенербахче 2:1

Напомним, в субботу также состоится мадридское дерби в чемпионате Испании, в рамках которого Атлетико на "Ванда Метрополитано" примет Реал.