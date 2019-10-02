Ляп Куртуа, шедевр Каземиро: обзор матча Реал - Брюгге (Видео)

Мадридский Реал сыграл вничью с бельгийским Брюгге в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
На дубль Эммануэля Бонавентуре Денниса "сливочные" ответили мячами Серхио Рамоса и Каземиро.
Смотрите видеообзор этого матча:
Реал Мадрид – Брюгге 2:2
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Бонавентуре, 9, 39
Реал: Куртуа (Ареола, 46) – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо (Марсело, 46) – Кроос, Каземиро, Модрич – Лукас (Винисиус, 67), Бензема, Азар
Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер, Ритс, Ванакен – Диатта, Бонавентуре (Опенда, 71, Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)