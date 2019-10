Славия - Боруссия Д: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов (Видео)

Сегодня, второго октября, состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Первыми "бой" вступят Славия и Боруссия Дортмунд, которые проведут свой поединок квартета F в Праге на стадионе "Эден Арена". Рассудит встречу голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом, а стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало эфира в 19:45.

По итогам первого тура в группе F наблюдается абсолютное равенство после двух ничьих. Славия в 1-м туре дала бой Интеру, а Боруссия Д и Барселона раскатали сухую ничью. Несмотря на сенсационное начало букмекеры не верят в победу чешского клуба сегодня. Успех Славии оценивается коэффициентом 4,06, а ничья - 3,76. По мнению специалистов, успех дортмундцев более реалистичный исход - 1,96.

В преддверии поединка Боруссия Д вспомнила великих чехов в своих рядах Яна Коллера и Томаша Росицки:

Few compare to Tomáš "Little Mozart" Rosický pic.twitter.com/on56lczVO5

When in Prague...

Can't forget Jan Koller!

A prolific and fearsome goal scorer, who wasn't too shabby as a keeper either pic.twitter.com/jVp0D4U5nb

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 1, 2019