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Славия - Боруссия Д: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов (Видео)

Славия - Боруссия Д: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Второго октября Славия примет дортмундскую Боруссию в Лиге чемпионов.

Сегодня, второго октября, состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Первыми  "бой" вступят Славия и Боруссия Дортмунд, которые проведут свой поединок квартета F в Праге на стадионе "Эден Арена". Рассудит встречу голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом, а стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени. 

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало эфира в 19:45.

По итогам первого тура в группе F наблюдается абсолютное равенство после двух ничьих. Славия в 1-м туре дала бой Интеру, а Боруссия Д и Барселона раскатали сухую ничью. Несмотря на сенсационное начало букмекеры не верят в победу чешского клуба сегодня. Успех Славии оценивается коэффициентом 4,06, а ничья - 3,76. По мнению специалистов, успех дортмундцев более реалистичный исход - 1,96.

В преддверии поединка Боруссия Д вспомнила великих чехов в своих рядах Яна Коллера и Томаша Росицки:

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)

Второй поединок квартета F пройдет также сегодня: Барселона в Испании примет Интер. Начало встречи в 22:00.

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