Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)

Сегодня, 17 сентября, в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д сыграет против Барселоны. Поединок будет проходить в Германии.

Боруссия Д 0:0 Барселона

Прозвучал знаменитый гимн Лиги чемпионов! Потрясающая атмосфера на стадионе Боруссии Дортмунд!

Появились команды на поле уже. До начала матча считанные минуты.

Боруссия Дортмунд сыграет в своих основных цветах:

Барселона сыграет в голубых цветах:

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2019