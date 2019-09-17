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Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)

Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
21:15 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Барселона.

Сегодня, 17 сентября, в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д сыграет против Барселоны. Поединок будет проходить в Германии.

Боруссия Д 0:0 Барселона

 

Прозвучал знаменитый гимн Лиги чемпионов! Потрясающая атмосфера на стадионе Боруссии Дортмунд!

Появились команды на поле уже. До начала матча считанные минуты.

Боруссия Дортмунд сыграет в своих основных цветах:

Барселона сыграет в голубых цветах:

 Команды определились с игровыми формами.

Начало трансляции в 22:00.

Стартовые составы команд:

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар — Алькасер.

Запасные: Хупе, Загаду, Дауд, Гетце, Брандт, Вайгль, Бруун Ларсен.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати.

Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Месси, Роберто, Видаль, Перес.

Боруссия Дортмунд и Барселона подошли к старту нового сезона Лиги чемпионов в хорошем настроении. И каталонцы, и дортмундцы выиграли свои поединки внутреннего первенства этими выходными. Оба клуба одержали более чем убедительные победы.

Боруссия в рамках Бундеслиги на своем поле разгромила леверкузенский Байер со счетом 4:0, а каталонская Барселона на "Камп Ноу" не оставила шансов Валенсии - 5:2.

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Что касается кадровой ситуации, то тут тоже практически без серьезных потерь у обоих соперников. У представителей Испании конечно есть одна большая проблема, это Лионель Месси. Его участие в сегодняшней игре под вопросом, хотя аргентинец уже полностью восстановился после травмы и тренируется в общей группе. Не сыграют точно Усман Дембеле и Самуэль Умтити. У дортмундцев и вовсе нет травмированных футболистов, которые входят в число основных игроков команды. Все в боевой готовности.

Слова тренера Барселона перед матчем:

"Завтра решим, сыграет ли Месси. Фати? Я не говорил с ним много. Не люблю эти истории с советами, хотя я с ним поговорю. Посмотрим, сыграет ли он, это не для того, чтобы побить какой-то рекорд. Мы очарованы им.

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Поражение от Ливерпуля? Есть моменты, когда проигрываешь и должен подниматься. Мы хорошо проводили весь сезон кроме одного матча. Это в прошлом. Сейчас начался новый сезон и мы должны сосредоточиться на нем"

Слова тренера Боруссии перед матчем:

"Я был бы рад, если бы Месси сыграл. Он – лучший игрок мира. Я не знаю, выйдет ли он на поле, но Барселона сильна как с ним, так и без него.

Мы должны быть сконцентрированы в течение 95 минут. Мы хотели бы идти вперед, насколько это возможно. Но надо также хорошо защищаться, это очень важно. Барселона играет очень хорошо, при этом способна контратаковать, но мы будем готовы к этому.

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Участие Пищека и Шульца? Пока ничего не знаем. Надо сегодня поговорить с врачом.

У меня было предчувствие, что мы попадем на Барселону. И мы рады результату жеребьевки. Я стажировался в Барселоне в течение двух недель в 1991 году под руководством Йохана Кройфа, и это меня вдохновило"

С подробным анонсом встречи Боруссия Д - Барселона вы можете ознакомиться здесь.

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