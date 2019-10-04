Ливерпуль - Лестер: каковы шансы у Роджерса остановить "машину" Клоппа

Новости спорта:В главном поединке восьмого тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль сыграет против Лестера.

В субботу, 5 октября, Ливерпуль в рамках 8-го тура АПЛ сыграет против Лестера. Поединок двух лидеров текущего сезона чемпионата Англии пройдет на легендарном стадионе "Энфилд".

Ливерпуль - Лестер

Суббота, 5 октября. Начало матча - 17:00.

Стадион - "Энфилд", Ливерпуль. Прямая трансляция - канал Сетанта Спортс. Главный арбитр - Крис Кавана.

Ливерпуль в феноменальной форме подходит к поединку против Лестера. Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне АПЛ выиграла 7 из 7 матчей и уверенно лидирует в турнирной таблице. В минувшем туре "красные" играли против Шеффилда и одержали тяжелую выездную победу 1:0.

Кроме того, в среду Ливерпуль провел поединок Лиги чемпионов против Зальцбурга, в котором отдал много сил ради победы. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Этот поединок может взять себе на вооружение Лестер Сити, так как в нем австрийский клуб наглядно продемонстрировал каким образом нужно вскрывать оборону мерсисайдцев.

Последние 5 матчей Ливерпуля:

Ливерпуль - Зальцбург 4:3

Шеффилд - Ливерпуль 0:1

Милтон Кинс - Ливерпуль 0:2

Челси - Ливерпуль 1:2

Наполи - Ливерпуль 2:0

Лестер Сити находится также в очень поднесенном настроении. Команда под руководством Роджерса прекрасно начала этот сезон АПЛ, проиграв лишь раз против МЮ. В остальном, Лестер играет практически идеально, одерживая победу за победой. В текущем сезоне прекрасную игру снова показывает форвард "лисов" Джейми Варди, который забил уже 5 голов в стартовых 7 турах. Напоминает его результативность в чемпионский сезон Лестера.

В прошлом туре Лестер Сити уничтожил на своем поле Ньюкасл Юнайтед со счетом 5:0. А за тур до этого команда Брендана Роджерса победила финалиста Лиги чемпионов Тоттенхэм!

Последние 5 матчей Лестера:

Лестер - Ньюкасл 5:0

Лутон - Лестер 0:4

Лестер - Тоттенхэм 2:1

МЮ - Лестер 1:0

Лестер - Борнмут 3:1

Что касается личных противостояний Ливерпуля и Лестера, то тут конечно существенное преимущество на стороне "красных". Последний раз Лестеру удавалось победить в игре против мерсисайдцев еще в 2017 году. Тогда на стадионе "Кинг Пауэр" "лисы" выиграли со счетом 2:0. А вот на "Энфилде" Лестеру удавалось выиграть у Ливерпуля последний раз аж в 2000 году.

Последние 5 матчей Ливерпуля против Лестера:

Ливерпуль - Лестер 1:1

Лестер - Ливерпуль 1:2

Ливерпуль - Лестер 2:1

Лестер - Ливерпуль 2:3

Лестер - Ливерпуль 2:0

Интересные факты:

- Ливерпуль выиграл последние 16 матчей в рамках АПЛ к ряду;

- Ливерпуль выигрывал как первый тайм, так и по итогу матча в 9 из 10 последних матчах АПЛ;

- Ливерпуль забивал как минимум 2 гола в последних 10 матчах АПЛ на "Энфилде";

- Ливерпуль не проигрывал в 8 поединках к ряду против Лестера на "Энфилде".

Букмекеры считаю фаворитом данного противостояния именно хозяев поля и вполне заслуженно. Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Ливерпуля - 1.50, ничья - 4.80, победа Лестера - 6.85.

Несмотря на явное преимущество Ливерпуля по словам букмекеров не стоит ожидать, что Лестер так легко отдаст команде Клоппа три очка этой игре. Учитывая форму Лестера и тяжелый матч Ливерпуля в Лиге чемпионов нет сомнений, что у "красных" будут проблемы в игре с "лисами". Вероятнее всего Ливерпулю все же удастся выиграть, но при этом Лестер скорее всего сможет поразить ворота хозяев поля. В любом случае, зрителей ждет очень интересный поединок и минимум три-четыре гола в нем будет забито.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Ливерпуль - Лестер 3:1

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Адриан - Алесандер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Мане, Фирмино

Лестер: Шмейхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Ндиди - Айосе Перес, Прает, Тилеманс, Барнс - Варди

Посмотреть поединок Ливерпуля и Лестера на ТВ все желающие смогут на канале Сетанта Спортс. Начало трансляции в 16:55 по киевскому времени.