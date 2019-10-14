Фати подпишет новый контракт с Барселоной: стала известна сумма отступных

Новости спорта:Юный талант Барселоны сможет покинуть команду лишь за баснословные деньги.

Воспитанник Барселоны Ансу Фати получит улучшенный контракт. По сообщениям испанских СМИ, в новом договоре есть пункт об отступных, сумма которых составит невероятных € 100 млн.

16-летний вундеркинд громко "заявил" о себе всей футбольной Европы, начав забивать за основную команду Блаугранас. Более того, в связи с отсутствием из-за травм лидеров каталонцев Ансу стал получать игровое время и своей игрой доказал, что легко может занять место в основе каталонцев.

Ранее на игру Фати отреагировал капитан Барселоны Лионель Месси.