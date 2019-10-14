Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Украина 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Франция 0:0 Турция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2020

Смотрите фото (4)
Франция 0:0 Турция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2020
21:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото:Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 8-го тура отбора на ЧЕ-2020 Франция - Турция.

Сегодня, 14 октября, состоится встреча лидеров группы H Франции и Турции.

Франция 0:0 Турция

Стадион: "Стад де Франс", Париж. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 21:45. Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия)

17" - Франция могла забивать, удачно сыграли защитники и вратарь Турции Гюнок!

13" - Сиссоко нарушил правила

10"  - Первые десять минут Франция владеет мячом 54%, а Турция 46%

6" - Кингсли Коман плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника

2" - игрок сборной Франции опасно закидывал мяч в штрафную сборной Турции, вратарь на месте

Матч начался!

Стартовые составы:

Франция: Манданда — Павар, Ленгле, Варан, Эрнандес — Матюиди, Толиссо, Сиссоко — Коман, Бен Йеддер, Гризманн.

Турция:  Гюнок — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокошлу, Озан, Текдемир, Кахведжи — Йылмаз, Караман

Сегодня, возможно, решится, кто выйдет с первого места на Чемпионат Европы от группы H. Сейчас команды после семи туров имеют одинаковое количество очков - по 18. У Франции лучшая разница мячей "+16", тогда как у Турции "+13", но именно турки сейчас идут на лидирующей позиции.

Где и когда смотреть матч Украина - Португалия

Все это благодаря домашней победе над французами в матче 3-го тура. Еще в первом тайме Каан Айхан и Дженгиз Ундер сделал комфортный задел для хозяев. Французы как не старались, но отыграться так и не смогли. 

Стоит отметить, что к этому матчу подопечные Дешама подходят в отличной форме. После проигранного матча в Турции игроки "Ле Бле" провели четыре игры, в которых взяли максимальное количество очков, закончив их с общей разницей 12:1.

Лион может назначить Руди Гарсию

Игроки Шенола Гюнеша, наоборот, после той победы снизили обороты. За этот период они уступили Исландии, дома минимально обыграли далеко не сильные сборные Андорры и Албании и лишь в Молдове не испытали проблем с местной сборной. 

Интересные факты:

- Это будет пятая встреча между коллективами. Первые три матча завершились победой Франции с общим счетом 8:2.

- Последний раз Франция дома уступала еще на Евро-2016, когда в финале уступила Португалии.

Слова Дидье Дешама перед матчем:

"Завтра очень важный матч. Это прямое противостояние с соперником, у которого столько же очков, сколько и у нас. Победитель будет один.

Франция - Турция: где и когда смотреть матч

Мы будем сосредоточены и постараемся выиграть. Французы живут спортом, на стадионе будет отличная атмосфера. Геополитические проблемы? Они там. Мы не будем думать о том, что политика как-то влияет на условия для проведения матча. Мы постараемся сосредоточиться только на игре"

 Слова Шенола Гюнеша перед матчем:

"Я ожидаю хорошей атмосферы. Иногда на трибуны проникают провокаторы, к сожалению. И я хочу обратиться к турецким болельщикам и всем болельщикам, в целом: приходите посмотреть матч и получить удовольствие от футбола в исполнении двух команд.

Галатасарай заплатил "бонусы" Динамо за Беланда

Футбол всегда за мир. Я хочу, чтобы все фанаты помнили этот принцип. Футбол – красивый спорт, объединяющий всех. Я надеюсь, что матч пройдет в духе братства. Мы играем против чемпиона мира. Мы можем выиграть или проиграть, но ничья была бы хорошим результатом. Как бы то ни было, я надеюсь, что атмосфера взаимного уважения будет царить не только на поле, но и на трибунах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, Сборная Турции, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Франция - Турции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
02 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
03 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
04 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
05 "Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь