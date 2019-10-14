Франция 0:0 Турция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2020

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 8-го тура отбора на ЧЕ-2020 Франция - Турция.

Сегодня, 14 октября, состоится встреча лидеров группы H Франции и Турции.

Франция 0:0 Турция

Стадион: "Стад де Франс", Париж. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 21:45. Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия)

17" - Франция могла забивать, удачно сыграли защитники и вратарь Турции Гюнок!

13" - Сиссоко нарушил правила

10" - Первые десять минут Франция владеет мячом 54%, а Турция 46%

6" - Кингсли Коман плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника

2" - игрок сборной Франции опасно закидывал мяч в штрафную сборной Турции, вратарь на месте

Матч начался!

Стартовые составы:

Франция: Манданда — Павар, Ленгле, Варан, Эрнандес — Матюиди, Толиссо, Сиссоко — Коман, Бен Йеддер, Гризманн.

Турция: Гюнок — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокошлу, Озан, Текдемир, Кахведжи — Йылмаз, Караман

Сегодня, возможно, решится, кто выйдет с первого места на Чемпионат Европы от группы H. Сейчас команды после семи туров имеют одинаковое количество очков - по 18. У Франции лучшая разница мячей "+16", тогда как у Турции "+13", но именно турки сейчас идут на лидирующей позиции.

Все это благодаря домашней победе над французами в матче 3-го тура. Еще в первом тайме Каан Айхан и Дженгиз Ундер сделал комфортный задел для хозяев. Французы как не старались, но отыграться так и не смогли.

Стоит отметить, что к этому матчу подопечные Дешама подходят в отличной форме. После проигранного матча в Турции игроки "Ле Бле" провели четыре игры, в которых взяли максимальное количество очков, закончив их с общей разницей 12:1.

Игроки Шенола Гюнеша, наоборот, после той победы снизили обороты. За этот период они уступили Исландии, дома минимально обыграли далеко не сильные сборные Андорры и Албании и лишь в Молдове не испытали проблем с местной сборной.

Интересные факты:

- Это будет пятая встреча между коллективами. Первые три матча завершились победой Франции с общим счетом 8:2.

- Последний раз Франция дома уступала еще на Евро-2016, когда в финале уступила Португалии.

Слова Дидье Дешама перед матчем:

"Завтра очень важный матч. Это прямое противостояние с соперником, у которого столько же очков, сколько и у нас. Победитель будет один.

Мы будем сосредоточены и постараемся выиграть. Французы живут спортом, на стадионе будет отличная атмосфера. Геополитические проблемы? Они там. Мы не будем думать о том, что политика как-то влияет на условия для проведения матча. Мы постараемся сосредоточиться только на игре"

Слова Шенола Гюнеша перед матчем:

"Я ожидаю хорошей атмосферы. Иногда на трибуны проникают провокаторы, к сожалению. И я хочу обратиться к турецким болельщикам и всем болельщикам, в целом: приходите посмотреть матч и получить удовольствие от футбола в исполнении двух команд.

Футбол всегда за мир. Я хочу, чтобы все фанаты помнили этот принцип. Футбол – красивый спорт, объединяющий всех. Я надеюсь, что матч пройдет в духе братства. Мы играем против чемпиона мира. Мы можем выиграть или проиграть, но ничья была бы хорошим результатом. Как бы то ни было, я надеюсь, что атмосфера взаимного уважения будет царить не только на поле, но и на трибунах".