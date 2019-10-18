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Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ

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Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
13:41 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины Десна сыграет против Зари.

В субботу, 19 октября, черниговская Десна встретится с луганской Зарей в рамках 11-го тура первенства Украины по футболу. Поединок пройдет в Запорожье.

Заря - Десна

Стадион "Славутич-Арена", Запорожье. Главный арбитр - Омельченко Aлександр.

Поединок Зари и Десны станет центральным матчем в программе 11-го тура чемпионата УПЛ, так как оба клуба примерно равны по силе и претендуют на призовые места по итогам сезона. 

Черниговская Десна немного удачливее стартовала в текущем розыгрыше УПЛ и на данный момент располагается на второй позиции в турнирке с 20-ю очками в активе. При этом у команды Рябоконя лучшая оборона в чемпионате, его подопечные пропустили за 10 туров даже меньше Шахтера Луиша Каштру.

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У Зари старт сезона выдался не таким успешным и как результат, на данный момент подопечные Скрипника идут на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 16 баллов.

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В прошлом туре УПЛ Заря неожиданно потеряла очки в игре с одним из аутсайдером этого сезона ФК Львовом. А вот черниговская команда напротив одержала победу, правда соперник у них тоже был далеко не самый сильный - последняя команда этого сезона УПЛ донецкий Олимпик. Победу Десна одержала со счетом 1:0.

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В минувшем сезоне эти команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата и обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:0.

Турнирное положение в УПЛ после 10-ти туров:

Букмекеры в этом противостоянии считают фаворитом с не очень весомым перевесом хозяев поля. Средние коэффициенты на рынке букмекеров на матч Заря - Десна следующие: победа Зари - 2.15, ничья - 3.20, победа Десны - 3.35.

Посмотреть матч в прямом эфире на ТВ все желающие смогут на канале УНИАН. Кроме того, прямая трансляция этого матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

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