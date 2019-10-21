Именитый экс-игрок Динамо завершает карьеру футболиста (Видео)

Новости спорта:Экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины Тарас Михалик анонсировал завершение игровой карьеры футболиста.

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил уровень Первой лиги, а также анонсировал завершение своей игровой карьеры.

"Все матчи интересны. Команды в Первой лиге более равны, и уровень команд достаточно неплохой. Думаю, он не намного ниже, чем у команд второй шестерки УПЛ. В общем интересный футбол, правда, не всегда футбол. Перестроиться интересно.

Я думаю, что это уже мой последний сезон в карьере. Доиграю его – и достаточно", – сказал Михалик официальному Youtube-каналу ФК Горняк-Спорт.

Отметим, что в 14 туре Первой лиги Волынь на выезде обыграла Горняк-Спорт – 4:2. Команда из Луцка занимает текущее 7 место в турнирной таблице.

Напомним, ранее 35-летний Тарас Михалик выступал за киевские ЦСКА и Динамо, ужгородское Закарпатье и московский Локомотив. В его активе 32 матча за сборную Украины.