Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Именитый экс-игрок Динамо завершает карьеру футболиста (Видео)

Именитый экс-игрок Динамо завершает карьеру футболиста (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины Тарас Михалик анонсировал завершение игровой карьеры футболиста.

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил уровень Первой лиги, а также анонсировал завершение своей игровой карьеры.

"Все матчи интересны. Команды в Первой лиге более равны, и уровень команд достаточно неплохой. Думаю, он не намного ниже, чем у команд второй шестерки УПЛ. В общем интересный футбол, правда, не всегда футбол. Перестроиться интересно.

Я думаю, что это уже мой последний сезон в карьере. Доиграю его – и достаточно", – сказал Михалик официальному Youtube-каналу ФК Горняк-Спорт.

Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Отметим, что в 14 туре Первой лиги Волынь на выезде обыграла Горняк-Спорт – 4:2. Команда из Луцка занимает текущее 7 место в турнирной таблице.

Напомним, ранее 35-летний Тарас Михалик выступал за киевские ЦСКА и Динамо, ужгородское Закарпатье и московский Локомотив. В его активе 32 матча за сборную Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, ФК Волынь, Футбол, Тарас Михалик, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола
03 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
04 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
05 Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь