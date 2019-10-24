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В УЕФА отметили финт вингера Лилля (Видео)

В УЕФА отметили финт вингера Лилля (Видео)
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Жонатан Иконе одним движением подстроился под удар и забил гол.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль на своем поле сыграл вничью с Валенсией (1:1).

Автором единственного гола французской команды стал талантливый вингер Жонатан Иконе, который в очередной раз продемонстрировал свой невероятный уровень дриблинга.

Француз собрал вокруг себя трех защитников, однако одним движением он оставил их не у дел и завершил свой финт точным попаданием мяча в сетку ворот.

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Стоит отметить, ранее филигранный финт украинца Андрея Ярмоленко в матче с Португалией стал главным моментом дня по версии УЕФА.

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ФК Валенсия, Футбол, ФК Лилль, Новости футбола.
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