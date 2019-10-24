В УЕФА отметили финт вингера Лилля (Видео)

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль на своем поле сыграл вничью с Валенсией (1:1).
Автором единственного гола французской команды стал талантливый вингер Жонатан Иконе, который в очередной раз продемонстрировал свой невероятный уровень дриблинга.
Француз собрал вокруг себя трех защитников, однако одним движением он оставил их не у дел и завершил свой финт точным попаданием мяча в сетку ворот.
This classy Jonathan Ikoné turn & finish wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/dBUN3D8CLT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 октября 2019 г.
Стоит отметить, ранее филигранный финт украинца Андрея Ярмоленко в матче с Португалией стал главным моментом дня по версии УЕФА.