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УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины

УЕФА представила регламент отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины
15:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лига наций станет отборочным раундом квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

УЕФА в специальном приложении Регламента Лиги наций сезона 2020/21 опубликовал формат квалификационных соревнований ЧМ-2022 для европейской зоны. Отборочный турнир, в котором будут разыгрываться 13 путевок, должна стартовать в марте 2021, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022 года.

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкруговом турнире в 10 группах (пять – по шесть команд и пять – по пять). Предусмотрено 10 окон с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выходят напрямую на ЧМ-2022. Вторые команды продолжат борьбу на следующем этапе.

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные Лиги наций 2020/21 (среди тех, кто не попадет в первую двойку в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

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12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, затем в финальных – трех сильнейших. Те и получат три путевки в Катар, которые остались. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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Формат УЕФА еще должна утвердить ФИФА. На ЧМ-2022 Европа имеет 13 мест, Африка – 5, Южная Америка и Азия – по 4,5, КОНКАКАФ – 3,5, Океания – 0,5. Еще одна лицензия досталась Катара как хозяину мундиаля.

Лига наций 2020/21

Лига A

Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Лига B

Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Лига C

Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Лига D

Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которых он вызвал на поединки против сборных Эстонии и Сербии.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, ЧМ-2022, Лига Наций, Отбор ЧМ-2022.
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