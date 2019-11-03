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Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта:Сегодня, 3 ноября, "Днепр-1" проведет домашний матч с "Зарей". Наблюдайте за интересным матчем вместе с нами.

Сегодня, 3 ноября, "Днепр-1" проведет домашний матч с "Зарей" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

На неделе обе команды вылетели из Кубка Украины, уступив "Ингульцу" (1:2) и "Александрии" (1:1, 4:5 пен.) соответственно.

Таким образом днепряне продлили серию поражений до 5 матчей, последний раз победив в сентябре "Карпаты" в 8-м туре. Команда Дмитрия Михайленко занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, "Заря" идет четвертой. Начало матча в 14:00

Матч Днепр-1 - Заря смотреть онлайн:

Напомним, вчера, 2 ноября, состоялись стартовые два матча 13-го тура чемпионата Украины. Десна минимально обыграла Ворсклу в Полтаве благодаря позднему голу Имерекова. В то же время донецкий Шахтер разгромил Карпаты во Львове. Голами в составе "Горняков" отметились Борячук, Коваленко и Тете.

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