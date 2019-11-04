Он сломал ногу сопернику: Тоттенхэм намерен оспорить удаление Сон Хын Мина

Новости спорта:Арбитр матча удалил Сон Хын Мина за грубый фол против Андре Гомеша, который в последствии получил тяжелую травму.

Лондонский Тоттенхэм крайне недоволен работой судьи Мартина Аткинсона, который обслуживал их поединок 11-го тура АПЛ против Эвертона. Игра проходила в Ливерпуле 3 ноября и завершилась вничью 1:1.

Главной причиной недовольства "шпор" является эпизод, который случился на 79-й минуте игры. Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин в грубом подкате сбил хавбека Эвертона Андре Гомеша, в результате которого последний получил перелом ноги. Арбитр матча изначально показал Сону "горчичник", но затем увидев ужасную травму Гомеша изменил свое решение и удалил южнокорейского нападающего с поля.

Как информирует британское издание The Sun,лондонский клуб намерен оспаривать красную карточку Сона, так как они считают это наказание несправедливым.

Тоттенхэм после 11 туров идет на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. Эвертон в свою очередь с 11-ю баллами расположился на 17-й строчке.

Ранее в стане "ирисок" прокомментировали степень тяжести травмы португальского полузащитника команды Андре Гомеша.