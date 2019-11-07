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Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
12:45 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели по итогам четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. Список претендентов представлен на официальном твиттере организации.

 

Среди главных номинантов автор двух голов и один из главных героев Боруссии в противостоянии с Интером Ашраф Хакими. Помимо мароканца на награду также претендуют форвард лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин, который дважды поразил ворота Црвены Звезды и Кейлор Навас - один из героев битвы ПСЖ против Брюгге, совершивший четыре сейва и подаривший парижанам путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Главным же претендентом на звание игрока недели является 18-летний форвард мадридского Реала Родриго, который отметился хет-триком в ворота турецкого Галатасарая и ставший вторым самым молодым автором хет-трика в истории Реала и Лиги чемпионов.

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Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА представила список номинантов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов, среди которых экс-игрок Шахтера Дуглас Коста, который забил фантастический гол в ворота московского Локомотива на 90+3-й минуте игры.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Родриго, Ашраф Хакими, Родриго Гоэс.
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