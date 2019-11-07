Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели по итогам четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. Список претендентов представлен на официальном твиттере организации.
Who gets your vote?
Acharf Hakimi
Rodrygo
Heung-Min Son
Keylor Navas#UCL | @FTBSantander
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019
Среди главных номинантов автор двух голов и один из главных героев Боруссии в противостоянии с Интером Ашраф Хакими. Помимо мароканца на награду также претендуют форвард лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин, который дважды поразил ворота Црвены Звезды и Кейлор Навас - один из героев битвы ПСЖ против Брюгге, совершивший четыре сейва и подаривший парижанам путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главным же претендентом на звание игрока недели является 18-летний форвард мадридского Реала Родриго, который отметился хет-триком в ворота турецкого Галатасарая и ставший вторым самым молодым автором хет-трика в истории Реала и Лиги чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА представила список номинантов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов, среди которых экс-игрок Шахтера Дуглас Коста, который забил фантастический гол в ворота московского Локомотива на 90+3-й минуте игры.