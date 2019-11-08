Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Украинские команды Динамо и Александрия свели свои матчи к ничье.
Какие команды из 12 групп уже гарантировали себе выход в плей-офф:
Севилья - группа А;
Базель - группа С;
Селтик - группа Е;
Эспаньол - группа Н;
Манчестер Юнайтед - группа L.
Espanyol & Man. United join Sevilla, Basel & Celtic in the round of 32!
Was it a good night for your team? #UEL pic.twitter.com/lfhHksqi9n
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 ноября 2019 г.
Напомним, Динамо на выезде сыграло вничью с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы.