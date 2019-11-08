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Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы
10:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:После 4-го тура Лиги Европы 5 команд уже гарантировали себе в 1/16 финала.

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Украинские команды Динамо и Александрия свели свои матчи к ничье.

Какие команды из 12 групп уже гарантировали себе выход в плей-офф:

Севилья - группа А;

Базель  - группа С;

Селтик - группа Е;

Эспаньол - группа Н;

Манчестер Юнайтед - группа L.

Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках

Напомним, Динамо на выезде сыграло вничью с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ЛЕ, ФЕ Севилья.
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