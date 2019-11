Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Украинские команды Динамо и Александрия свели свои матчи к ничье.

Какие команды из 12 групп уже гарантировали себе выход в плей-офф:

Севилья - группа А;

Базель - группа С;

Селтик - группа Е;

Эспаньол - группа Н;

Манчестер Юнайтед - группа L.

Espanyol & Man. United join Sevilla, Basel & Celtic in the round of 32!

Was it a good night for your team? #UEL pic.twitter.com/lfhHksqi9n

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 ноября 2019 г.