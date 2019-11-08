Сабо: Динамо сыграло неплохо с Копенгагеном

Новости спорта:Украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал поединок Динамо против Копенгагена в Лиге Европы.

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о матче киевлян в четвертом туре группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

"Динамо" сыграло неплохо, доминировало. У меня было предчувствие, что вот-вот забьют второй мяч, но не получилось. Хотя атаковали, имели преимущество, а "Копенгаген» играл на отбой и изредка контратаковал. Динамовцы выглядели намного лучше датской команды, но потеряли три очка.

Пропущенный гол? У нас беда — в каждом матче кто-то делает голевые ошибки. Бущан, да возьми его выбей кулаком. Нет, он хочет поймать, где не достает. Тренер вратарей там же хороший, Михайлов. Опять досадная ошибка. Сколько можно этих ошибок? Мы видим, что киевляне начали играть в другой футбол, имели полное преимущество, но нужно бить и забивать. Нет победы без голов.

Беседин за счет корпуса контролировал мяч и отдавал пасы — это все. Пока, только так. Цыганков потерялся в середине поля. Это мое мнение. Его место справа. Жаль, что в этой игре он не смог проявить свои сильные стороны, хотя с Вербичем классно разыграли и забили мяч.

Остались две хорошие игры. Думаю, что "Мальме» и "Лугано» киевляне обыграют и займут первое место в группе», — сказал Сабо.