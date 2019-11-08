Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Сабо: Динамо сыграло неплохо с Копенгагеном

Сабо: Динамо сыграло неплохо с Копенгагеном
21:31 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал поединок Динамо против Копенгагена в Лиге Европы.

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о матче киевлян в четвертом туре группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

"Динамо" сыграло неплохо, доминировало. У меня было предчувствие, что вот-вот забьют второй мяч, но не получилось. Хотя атаковали, имели преимущество, а "Копенгаген» играл на отбой и изредка контратаковал. Динамовцы выглядели намного лучше датской команды, но потеряли три очка.

Пропущенный гол? У нас беда — в каждом матче кто-то делает голевые ошибки. Бущан, да возьми его выбей кулаком. Нет, он хочет поймать, где не достает. Тренер вратарей там же хороший, Михайлов. Опять досадная ошибка. Сколько можно этих ошибок? Мы видим, что киевляне начали играть в другой футбол, имели полное преимущество, но нужно бить и забивать. Нет победы без голов.

"Говорю все, что хочу": Зидан ответил спортдиру ПСЖ на тему Мбаппе

Беседин за счет корпуса контролировал мяч и отдавал пасы — это все. Пока, только так. Цыганков потерялся в середине поля. Это мое мнение. Его место справа. Жаль, что в этой игре он не смог проявить свои сильные стороны, хотя с Вербичем классно разыграли и забили мяч.

Остались две хорошие игры. Думаю, что "Мальме» и "Лугано» киевляне обыграют и займут первое место в группе», — сказал Сабо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Копенгаген, Футбол, Йожеф Сабо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
05 В Украине запускают новый футбольный телеканал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь