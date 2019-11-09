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Барселона - Сельта: анонс матча 13-го тура Примеры

Барселона - Сельта: анонс матча 13-го тура Примеры
14:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Анонс матча 13-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Сельтой из Виго.

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги сойдутся Барслона и Сельта. Матч состоится в столице Каталонии, Барселоне, на легендарном "Камп Ноу".

Барселона - Сельта

Суббота, 22:00, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Гильермо Куадра Фернандес.

До встречи с Леванте Барселона в Примере одержала 4 победы подряд с общим счетом 14:1.  Однако игра с "левантийцами" показала, что проблемы у "блаугранас" существуют, а игра со Славией только подтвердила это.

В команде, скорее всего, зарождается конфликт между Месси и Гризманом. Роботой Вальверде почти все недовольны и уже говорят, что спасти его от увольнения по итогам сезона может лишь победа в ЛЧ.

Сельта сейчас в турбулентности. Последние четыре игры завершились поражениями, три из которых были минимальными. Такие показатели вынудили руководство клуба из Виго уволить главного тренера Франа Экскрибу. Его место занял Оскар Гарсия.

Дебют у него выйдет сложным, Барселона после двух невзрачных матчей явно захочет реабилитироваться перед болельщиками и с первых минут пойдет в атаку.

Важно!

- Барселона выиграла 12 последних домашних матчей.

- Сельта не смогла победить в 17 последних матчах на выезде.

- Барселона выиграла 8 из последних 10 матчей против Сельты на Камп Ноу.

Думаю, Сельта, пребывающая в крутом пике, не сможет предоставить хозяевам особых проблем.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, ФК Сельта, Новости футбола.
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