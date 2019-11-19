"Красивая хрень": Платини жестко раскритиковал систему VAR

Новости спорта:Специалист считает, что система вредит футболу.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини в интервью Rai Sport жестко раскритиковал систему VAR.

"VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их решение. Я против VAR, на мой взгляд, эта система - просто красивая хрень.

Она очень вредит современному футболу, убивая при этом эмоции. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого", - сказал Платини.

Напомним, в 2015 году Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции.

Ранее сообщалось, что система VAR в Израиле показала судье запись с парковки стадиона.