СМИ сравнили зарплату Моуринью и Почеттино в Тоттенхэме

Новости спорта:Португалец Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Почеттино.

Новый главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью будет получать довольно крупную зарплату. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, годовой оклад португальского специалиста составит 15 млн фунтов стерлингов (примерно 17,5 млн евро). Это почти вдвое больше той суммы, которую получал на этом посту прошлый тренер - Маурисио Почеттино.

Контрактное соглашение Моуринью с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Моуринью возглавил Тоттенхэм на следующий день после увольнения Почеттино. Первый свой поединок в качестве наставника лондонской команды Жозе проведет с Вест Хэмом в гостях.