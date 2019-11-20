Бавария намерена воспользоваться уходом Почеттино из Тоттенхэма

Новости спорта:Экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Баварию летом 2020 года.

Руководство мюнхенской «Баварии» намерено пригласить бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино на пост менеджера команды будущим летом.

Сообщается, что до конца сезона «Баварию» будет тренировать Ханс-Дитер Флик, после чего на этот пост могут назначить 47-летнего аргентинца. За это время у Почеттино появится возможность выучить немецкий язык.

Также отмечается, что в кандидатуре Почеттино уверен спортивный директор «красных» Хасан Салихамиджич.

Напомним, Маурисио Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» после пяти лет работы с командой.